Мишустин заявил, что АПК успешно обеспечивает продбезопасность РФ в условиях санкций

Фото: 123RF/pyotr

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, подчеркнув, что в условиях санкционного давления АПК удается решать стратегические задачи обеспечения продовольственной безопасности. Соответствующее обращение размещено на сайте кабмина.

По его словам, сегодня агропромышленный комплекс успешно показывает уверенные темпы роста, прочно удерживает лидирующие позиции на международном рынке, увеличивает экспорт, расширяет его географию и ассортимент.

Как подчеркнул премьер-министр, кабмин уделяет особое внимание развитию российского АПК, повышению его эффективности, модернизации материально-технической базы и производственных мощностей. Мишустин отметил, что также продолжается цифровая трансформация отрасли и введение инноваций. Важным направлением является и формирование кадрового, научного потенциала, подготовка и привлечение квалифицированных специалистов, указал он.

"От всей души хочу поблагодарить сельских тружеников и работников перерабатывающей промышленности за нелегкий ежедневный труд, преданность своему призванию, любовь к родной земле", – заключил Мишустин.

Ранее Владимир Путин заявил, что российская сторона практически не зависит от импорта продуктов. Вместе с тем президент высоко оценил успехи, которые достигли специалисты сельского хозяйства за последние годы. Путин обратил внимание "на талант организаторов сельхозпроизводства, трудовые достижения коллективов, энтузиазм сельхозпроизводителей, их гордость за то, что они делают".

