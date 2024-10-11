Минсельхоз запретил вылов креветки на Дальнем Востоке до конца года

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Минсельхоз России ограничил вылов гребенчатой и северной креветки в подзоне Приморья Японского моря до конца года. Об этом сказано в приказе, размещенном на портале правовой информации.

Исключением станет вылов данной продукции в научно-исследовательских и контрольных целях.

Ведомство, объясняя необходимость введения запрета, указало на один из пунктов статьи 26 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". Он допускает применение подобных мер в целях сохранения и рационального использования отдельных видов водных биоресурсов.

Контролировать выполнение приказа будет статс-секретарь – заместитель министра сельского хозяйства России Максим Увидав.

Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что россияне в этом году не останутся без рыбы и красной икры к Новому году, так как объективных предпосылок для их подорожания нет. По его словам, отечественные рыбаки уже добыли больше кальмаров, креветок, сельди и иваси, чем в 2023 году.

Также увеличился вылов хамсы и тюльки в Азово-Черноморском бассейне.

