Спрос на черную икру увеличился в РФ

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Покупки черной осетровой икры в России увеличились на 9% за 5,5 месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитиков.

По данным экспертов, спрос на продукт вырос более чем на 6% относительно допандемийного 2019 года.

"Кроме числа покупок увеличился в два раза сам размер банок, которые чаще приобретали потребители", – говорится в сообщении.

Ранее россиянам рассказали, что выбирать качественную красную икру лучше в специализированных точках, где не будет сомнений в ее подлинности. Покупателям стоит обращать внимание на внешний вид икры – банка должна быть невздутой, с выбитыми изнутри сроками изготовления, а ее края не могут иметь ржавчину или быть неровными.

Кроме того, качественная красная икра должна быть с незначительной вязкостью, без сгустков крови, с незначительным количеством лопнувших зерен и без постороннего запаха. Хороший продукт имеет чистые, целые, упругие икринки со слегка влажной или сухой поверхностью, которые легко отделяются друг от друга.

