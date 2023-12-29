Эксперты назвали стоимость настоящей и качественной красной икры

Фото: depositphotos/belchonock

Цена качественной и настоящей красной икры за банку весом 140 граммов должна начинаться от 550 рублей. Об этом заявил представитель рыбообрабатывающего предприятия "Янтарное", сообщает газета "Известия".

"Надо внимательно прочитать информацию на упаковке: состав, из какого сырья изготовлена икра, какие консерванты добавлены. Красная икра должна быть выработана из одного вида рыбы, и говорит об этом наименование на баночке", – уточнили на предприятии.

Также нужно обязательно проверить дату изготовления – самая хорошая икра будет из рыбы, которую выловили с июля по сентябрь, в период путины – сезона интенсивной ловли рыбы.

В предприятии посоветовали покупать икру только в торговых центрах или в специализированных магазинах, так как там товар без документов просто не примут. В это же время представитель фирмы "СКИТ" в беседе с изданием рассказал, что 1 килограмм кетовой икры не может стоить дешевле пяти тысяч рублей.

При выборе красной икры стоит обращать внимание на упаковку и маркировку, а также знать основные визуальные признаки некачественного продукта, рассказала специалист Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции Елена Павлова в беседе с Москвой 24.

Она подчеркнула, что в упаковке должна быть икра только от одного вида рыб, также она должна быть однородной по цвету. Павлова отметила, что выбирать следует продукт по ГОСТ 18173-2004 "Икра лососевая зернистая баночная. Технические условия". По этому ГОСТу зернистую икру фасуют в металлические или стеклянные банки.



При выборе икры на Новый год нужно обращать внимание на ее среднюю стоимость, а также отдавать предпочтение крупным производителям, уверены в пресс-службе Роскачества. Если икра стоит дешево, то ее лучше не покупать.

Эксперты объяснили, как определить качественную икру и не попасться на обман мошенников