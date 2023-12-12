В Москве стали чаще покупать черную икру – исследование

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Число покупок натуральной черной икры в Москве и области увеличилось за месяц на 14%, а красной – на 24%. Такие данные Москве 24 предоставили специалисты аналитического ресурса "Чек Индекс" (принадлежит компании "Платформа ОФД").

Эксперты проанализировали продажи натуральной и имитированной черной и красной икры в Московском регионе в период с 1 по 7 декабря 2023-го и сравнили их с данными за 1–7 ноября этого же года.

По данным аналитиков, число покупок натуральной черной икры за месяц выросло на 14%. Средний чек в первые семь дней декабря (без учета граммовой спецификации) достиг 8 840 рублей, что на 9% выше ноября. В свою очередь, число покупок натуральной красной за месяц выросло на 24%. Средний чек составил 3 450 рублей (на 7% выше ноября).

Также в этот период в Московском регионе приобретали и имитированную икру: число покупок черной за месяц увеличилось на 19% (средний чек достиг 391 рубль, что на 2% выше уровня ноября). А в случае с красной покупки выросли на 36%, а чек составил 323 рубля (на 7% выше уровня ноября).

Специалисты отмечают, что натуральную красную и черную икру чаще приобретают в специализированных магазинах, а имитированную – в сетевой торговле.

"Черная икра больше всего уходит на экспорт и менее распространена на отечественном рынке. Красная, напротив, больше популярна в нашей стране и доступна широкому кругу покупателей", – указали эксперты.



из исследования аналитического ресурса "Чек Индекс" В этом году на фоне рекордной путины по лососевым и снижения оптовых цен стоимость красной икры в ноябре была на 3–4% ниже аналогичного уровня прошлого года, однако ближе к Новому году спрос на нее возрастает все больше, соответственно, поднимается и размер трат.

Ранее россиянам назвали признаки качественной красной икры. Она должна быть с незначительной вязкостью, без сгустков крови, с незначительным количеством лопнувших зерен и без постороннего запаха. Хороший продукт имеет чистые, целые, упругие икринки со слегка влажной или сухой поверхностью, которые легко отделяются друг от друга.

