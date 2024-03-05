Путин заявил, что у РФ практически нет зависимости от импорта продуктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин заявил, что российская сторона практически не зависит от импорта продуктов. Об этом он сообщил на встрече с работниками агропромышленного комплекса.

"За предыдущие годы очень многое изменилось в агропромышленном секторе. В 2000 году зависели почти по всем основным компонентам и направлениям, по обеспечению страны продуктами питания. Сейчас такой зависимости практически не существует", – цитирует Путина ТАСС.

Вместе с тем президент высоко оценил успехи, которые достигли специалисты сельского хозяйства за последние годы. Путин обратил внимание "на талант организаторов сельхозпроизводства, трудовые достижения коллективов, энтузиазм сельхозпроизводителей, их гордость за то, что они делают".

Также российский лидер поддержал идею создания аграрных классов в школах государства. По его мнению, особенно это касается сельских учебных заведений, которые так или иначе связаны с сельским хозяйством.

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