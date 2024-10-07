Эксперт Холод: в этом году урожай зерновых и бобовых будет меньше

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В этом году из-за весенних заморозков, наводнения и засухи урожай зерновых и бобовых будет меньше, чем в прошлом. Об этом рассказал доктор экономических наук, аналитик аграрного рынка Леонид Холод в интервью радио Sputnik.



Однако эксперт отметил, что ничего катастрофического не происходит и россиян ждет "хороший урожай". По его оценкам, где-то 120–130 миллионов тонн зерновых и бобовых будет получено.

"Всего ресурсы зерновых и бобовых с учетом переходящих с прошлого года остатков должны составить 150 миллионов тонн. Этого абсолютно достаточно для покрытия внутренних потребностей страны, которые оцениваются где-то в 80 миллионов тонн. По пшенице урожай в бункерном весе может составить более 80 миллионов тонн. Это меньше, чем в прошлом году, но более чем достаточно для кормов, для хлеба, для глубокой переработки и так далее", – пояснил Холод.

По мнению аналитика, ситуация с овощами тоже не выглядит критичной, так как уже собрано около 2,5 миллиона тонн овощей, в том числе с открытого грунта – 1,3 миллиона тонн, что на 21% больше, чем в прошлом году.

"В организованном секторе по закрытому грунту было получено 1,7 миллиона тонн – это рекордный сбор по тепличным. Из общего сбора овощей наибольшая по массе часть – это "борщевой набор", который больше всего волнует население. Поэтому с точки зрения сельскохозяйственного производства я бы, например, не нервничал и всем рекомендовал бы тоже не нервничать", – отметил эксперт.

При этом Холод подчеркнул, что достаточное количество собранного урожая не означает, что стоимость сельхозпродукции станет дешевле, так как на цену влияет в том числе и повышенная продовольственная инфляция.

"Но при всех ценовых изысках скажу, что это не является причиной физической нехватки какого бы то ни было продукта", – заключил аналитик.

Ранее стало известно, что Россия вошла в четверку крупнейших производителей мяса в мире. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, показатели по большинству основных продуктов в сфере российского сельского хозяйства в этом году выполнены. Он также напомнил о рекордных урожаях.

