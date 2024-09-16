Роспотребнадзор назвал кефир и свеклу самыми недоступными продуктами в магазинах

Фото: 123RF/nblxer

Кефир, капуста и свекла названы Роспотребнадзором как самые недоступные продукты на полках магазинов. Опрос по недоступности отечественных продуктов для россиян провели среди более 43,3 тысячи человек, сообщает газета "Известия".

Аналитики отметили доступность "нездоровой" пищи – макарон, колбасы вареной, консервов и хлеба. При этом доступными не в полной мере посчитали рыбу пресноводную, баранину, говядину и специализированное питание для детей.

В ведомстве обратили внимание на то, что в потребительской корзине все чаще можно заметить овощи и фрукты, что указывает на формирование положительного отношения к здоровому образу жизни.

Между тем финансовый эксперт Ольга Матвеева рассказала, что планирование рациона значительно экономит бюджет. Она заявила, что метод позволит не только избежать порчи купленных продуктов, но и вовремя использовать приобретенные продукты и избежать трат на ненужные позиции. Эксперт также посоветовала попробовать для экономии фуд-шопинг, то есть перед походом в магазин написать список товаров и уделить внимание локальным торговым маркам.