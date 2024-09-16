Финансист Матвеева рассказала, что планирование рациона заранее поможет сэкономить

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Одним из способов экономии на еде без потери качества является планирование рациона, рассказала в беседе с "Газетой.ру" финансовый консультант Ольга Матвеева.

По словам специалиста, такой метод позволит избежать порчи купленных продуктов, которые в дальнейшем приходится выбрасывать. Матвеева посоветовала заранее составлять меню из блюд с похожими ингредиентами. Это позволит вовремя использовать приобретенные продукты и избежать трат на ненужные позиции.

Вторым способом экономии эксперт назвала грамотный фуд-шопинг. Для этого необходимо составлять список товаров перед походом в магазин. Такое решение поможет купить все, что было нужно, не приобретая при этом лишние продукты.

Кроме того, Матвеева рекомендовала уделить внимание собственным торговым маркам ретейлеров. По ее словам, произведенные ими товары, как правило, оказываются выгоднее, поскольку в их стоимость не включаются расходы на маркетинг и продвижение.

Вместе с тем эксперт призвала не забывать про методы дополнительной выгоды. В их числе она выделила кешбэк-сервисы и программы лояльности, с помощью которых покупатели могут получать скидки или возвращать часть суммы с покупки в виде баллов. В дальнейшем их можно будет списать при следующем походе в магазин.

Также специалист посоветовала прибегать к оптовым закупкам, когда речь идет о товарах длительного хранения. Многие ретейлеры снижают цену единицы товара при покупке его большого количества, пояснила она.

Третьим способом экономии на продуктах Матвеева назвала домашние заготовки. По ее словам, это позволит питаться полноценно и разнообразно, не выбрасывая продукты.

Эксперт посоветовала обратить внимание на заготовки с добавлением сезонных продуктов или ингредиентов, приобретенных по акции. При правильной заморозке блюдо сохранит свои вкусовые качества и по прошествии нескольких месяцев, но его ингредиенты за это время могут подорожать в несколько раз.

По ее словам, в осенний период можно заготовить блюда с кабачками, баклажанами и инжиром, а зимой запастись разными видами капусты или редисом. В весенние месяцы выгодно будет приготовить что-либо со спаржей, редисом или ревенем. Летом специалист рекомендовала отдать предпочтение фруктам и овощам.

В заключение Матвеева подчеркнула, что питание является одной из основных статей расхода для человека.

Ранее экономист Евгения Жукова предупредила, что мороженое в России в сентябре – ноябре может подорожать на 1,5–2%. По ее словам, это связано с ростом цен на сырье для его производства – молока, сливок, сливочного масла и какао. В числе причин подорожания эксперт назвала также рост затрат на упаковку и транспортировку.