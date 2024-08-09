Росстат сообщил, что россияне стали есть рекордно много мяса

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По итогам 2023 года потребление мяса и мясопродуктов среди россиян обновило исторический рекорд, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Так, в среднем на одного гражданина России приходилось 98 килограммов мяса. В сравнении с итогами 2022 года этот показатель вырос на 4,5%, при этом в 2019–2020 годах рост составлял не более 2%.

При этом средние показатели по потреблению мяса и мясной продукции в России демонстрирует устойчивый рост с 2000-х годов. В сравнении со статистикой середины 1990-х россияне начали есть на 85% больше мяса, уточняется в материалах Росстата.

Также россияне стали потреблять больше овощей и бахчевых. Эти показатели достигли рекордного уровня, который составил в среднем 106,6 килограмма на человека. При этом в среднем граждане страны съедают почти 55 килограммов картофеля, и до 23 килограммов рыбы и рыбных продуктов.

Однако в 2022–2023 годах было зафиксировано снижение потребления хлеба и хлебных продуктов. Их стали употреблять меньше почти на 4%. Показатель составил в среднем 86,9 килограмма на потребителя в год.

Сократилось и потребление сахара и кондитерских изделий. Так, в среднем за год россиянин съедает до 29,2 килограмма сладкого.

Комментируя эти показатели, профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов поделился предположением о том, что изменение пищевого поведения российских граждан объясняется увеличением их доходов.

"Уровень жизни растет, и, соответственно, меняется структура потребления, люди начинают потреблять больше мяса. Самая дешевая еда – это макароны и сахар", – обратил внимание эксперт.

Между тем каждый день в Москве производят 771 тонну копченых и вареных колбас. Так, по итогам прошлого года Черкизовский мясоперерабатывающий завод изготовил около 116 тысяч тонн мясной продукции. Предприятие выпустило 17 тысяч тонн сосисок, 13 тысяч тонн ветчины, 11 тысяч тонн рубленых полуфабрикатов, 8 тысяч тонн варено-копченых и порядка 10 тысяч тонн сырокопченых колбас.