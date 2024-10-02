Фото: Москва 24/Александр Авилов

Россия вошла в четверку крупнейших производителей мяса в мире. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым.

Мишустин указал, что показатели по большинству основных продуктов в сфере российского сельского хозяйства в этом году выполнены. Он также напомнил о рекордных урожаях.

"Президент (России Владимир Путин. – Прим. ред.) на Восточном экономическом форуме сказал, что Россия добилась значительных результатов в области сельского хозяйства", – передает слова Мишустина РИА Новости.

В то же время политик отметил необходимость наращивания темпов поддержки отечественных сельхозпроизводителей. В частности, нужно повышать доступность кредитования, подчеркнул он.

Московские производители ежедневно производят 771 тонну копченых и вареных колбас. Так, по итогам 2023 года Черкизовский мясоперерабатывающий завод изготовил порядка 116 тысяч тонн мясной продукции. А производственная компания "Элитгрупп инвест" нарастила выпуск мяса в бобинах с 10 до 40 тонн ежемесячно.