"Коммерсант": свинина в РФ подешевела на 12% в мае

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В мае 2024 года цены на оптовые полтуши свинины в центральной части России упали на 12%. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные участников рынка.

Стоимость продукта достигла 181 рубля за килограмм. Свиной окорок подешевел на 7,7% и стал продаваться по 260 рублей.

Директор одной из агрокомпаний Константин Корнеев, комментируя снижение цен, объяснил их небольшим избытком мяса на рынке, а также началом сезона фруктов и овощей. При этом участники рынка отметили, что производство свинины в РФ в первом полугодии выросло на 5,8% и достигло трех миллионов тонн.

Ранее стало известно, что средний чек набора продуктов для окрошки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос с начала мая на 13%, или на 1 042 рубля. В список вошли редис, картофель, яйца, огурцы, вареная колбаса, сметана, квас, лук и укроп.

При этом цены на клубнику и черешню в России с мая снизились на 6%, с апреля – на 15%. В Москве ягоды продаются по более высокой цене, что в среднем по России.

