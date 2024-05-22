Набор продуктов для окрошки подорожал в РФ на 13%

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Средний чек набора продуктов для окрошки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возрос с начала мая на 13%, или на 1 042 рубля. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на аналитический ресурс.

Аналитики провели расчет, основываясь на классической окрошке, куда входят редис, картофель, яйца, огурцы, вареная колбаса, сметана, квас, лук и укроп.

Яйца поднялись в цене на 47% за год и составили 140 рублей за десяток, 500 граммов редиса можно купить за 143 рубля (+23%). Стоимость вареной колбасы увеличилась на 13%, до 245 рублей, укроп обойдется россиянам на 13% дороже, в 27 рублей за пучок. Квас прибавил в цене 12%, до 82 рублей за литр. Один килограмм огурцов в этом году продается на 8% дороже (за 148 рублей), а сметана – на 6% (82 рубля за 250 граммов). Упаковка зеленого лука снизилась в цене на 7% за год (до 133 рублей). Картофель подешевел на 2%, до 42 рублей за 1 килограмм.

В онлайн-магазинах такой набор продуктов можно купить за 2 022 рубля. В заведениях общественного питания россияне тратили на окрошку 189 рублей в первой половине мая. Вместе с тем объемы продаж блюда в ресторанах вырос на 2%.

Ранее "Шашлычный набор" из мяса, мангала, шампуров, углей и розжига подорожал на 11%, составив 2 917 рублей в апреле 2024 года. По данным аналитиков, объем продаж "шашлычного набора" с 1 по 18 апреля уменьшился на 31% в сравнении с тем же периодом предыдущего года. Эксперты объяснили, что на старт шашлычного сезона значительное влияние оказывает погодный фактор. В 2024 году он не был таким благоприятным, как в 2023-м, уточнили они.

