В Роспотребнадзоре дали советы по покупкам в "черную пятницу"

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В этом году во время "черной пятницы" россияне впервые смогут купить ювелирные изделия, мебель и гаджеты со скидками до 50%. Поэтому в Роспотребнадзоре рассказали о правилах, которые стоит соблюдать в период распродаж, сообщает газета "Известия".

Ведомство порекомендовало проверять стоимость товара со скидкой у нескольких продавцов. Если товар резко подорожал перед "черной пятницей" и со скидкой его цена остается такой же, как и раньше, то привлечь к ответственности продавца будет нельзя. Однако низкая стоимость может свидетельствовать о фальсифицированном товаре. В этом случае покупатель может попросить документы, сертификат или декларацию.

В свою очередь, финансовый опрос показал, что около 21% россиян хотят приобрести товары в рассрочку в период акции, 17% респондентов намерены оплачивать продукцию кредитками с кешбэком, 12% планируют копить средства заранее, 11% будут брать небольшие кредиты, а 1% опрошенных заявили, что деньги на товары присутствуют всегда.

Кроме того, 39% россиян назвали распродажи бесполезными, 55% хотят выделить на "черную пятницу" не более 10 тысяч рублей, 7% – от 50 до 100 тысяч рублей.

Согласно опросу, 79% респондентов намерены делать покупки на маркетплейсах, 12% направятся в офлайн-магазины, а 9% предпочтут другие способы.

"Спрос на товары на маркетплейсах сопоставим со спросом на финансовые услуги онлайн. Люди стали бережливее и осторожнее относиться к скидкам, При этом на маркетплейсы, по нашим подсчетам, приходится примерно 80% рассрочек и кредитов", – сообщает "Газета.ру" со ссылкой на эксперта Ярослава Баджурака.

Ранее стало известно, что злоумышленники могут играть на ажиотаже и активизироваться в преддверии "черной пятницы". Популярной схемой является создание поддельных сайтов, при помощи которых аферисты могут получить личные данные пользователей. Такие сайты делают сериями, однако существуют они несколько дней.

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