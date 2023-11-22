Россиян предупредили о сайтах-подделках в преддверии "черной пятницы"

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Злоумышленники могут играть на ажиотаже и активизироваться в преддверии "черной пятницы". Об этом сообщает RT со ссылкой на эксперта Александра Вураско.

"Именно в период таких распродаж активизируются два самых популярных психологических приема, которые используют сетевые мошенники: покупателей завлекают привлекательной ценой и заставляют как можно быстрее совершить ряд необдуманных поступков – например, ввести данные банковской карты или код подтверждения операции", – отметил он.

Популярной схемой является создание поддельных сайтов, при помощи которых аферисты могут получить личные данные пользователей. Такие сайты делают сериями, однако существуют они несколько дней, уточнил специалист.

Перед началом распродаж обычно происходит резкий рост поддельных рассылок, поэтому, если приходит такое письмо, следует убедиться, что ссылка приведет на настоящий сайт, сказал эксперт.

Второй схемой мошенничества стало создание групп и аккаунтов, которые соотносят себя с брендами, уточнил собеседник издания.

"Они могут притворяться зарубежным ретейлером или перекупщиком, который якобы готов доставить сумку или пальто любимого бренда в любую точку страны", – добавил он.

Ранее юрист Андрей Лисов предупредил, что перевод на карту от неизвестного человека или компании может быть частью преступной схемы. Жертве приходит некая сумма на карту, затем звонит человек и представляется сотрудником финансовой организации и рассказывает, что на человека был оформлен кредит или микрозайм. После этого мошенник будет требовать у жертвы конфиденциальные данные и попросит сказать код из СМС-сообщения.

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