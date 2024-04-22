"Шашлычный набор" подорожал на 11% в апреле

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"Шашлычный набор" из мяса, мангала, шампуров, углей и розжига подорожал на 11%, составив 2 917 рублей в апреле 2024 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на компанию, которая занимается обработкой фискальных данных.

По данным аналитиков, объем продаж "шашлычного набора" с 1 по 18 апреля уменьшился на 31% в сравнении с тем же периодом предыдущего года.

В свою очередь, фискальный оператор сообщил, что в среднем граждане покупают готовое для жарки мясо за 679 рублей, комплект шампуров – за 304 рубля, мангал – за 1 402 рубля. Уголь в среднем обходится в 243 рубля, розжиг – в 289 рублей. Таким образом, средний чек на набор для шашлыков составил в апреле 2 917 рублей, что на 11% выше прошлогоднего показателя.

Эксперты объяснили, что на старт шашлычного сезона значительное влияние оказывает погодный фактор. В 2024 году он не был таким благоприятным, как в 2023-м, уточнили они.

Кроме того, в этом году Пасха пройдет 5 мая. Таким образом, Великий пост выпадает на первомайские праздники, когда россияне планируют поездки на шашлыки, отметили аналитики.

Исходя из данных компании, мясо для шашлыков чаще покупают офлайн, а такие принадлежности, как мангалы и шампуры, больше приобретают через интернет. Доля таких продаж в апреле превысила 20%, в то время как в прошлом году была на уровне 15%.

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