В Москве появился сервис для бронирования пикниковых зон

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Жители Москвы смогут забронировать специальные пикниковые зоны в городских парках при помощи специального сервиса на странице Мосгорпарка, сообщила пресс-служба ГБУ "Мосприрода".

"В Москве открылся сезон пикников. Однако желающие отдохнуть на природе часто сталкиваются с тем, что все зоны отдыха заняты заранее, в том числе недобросовестным путем", – добавили в пресс-службе.

Там уточнили, что человек придерживает место для тех, кто придет позже. За это он получает деньги, а другие посетители не могут найти свободную беседку для отдыха. Пресечь такие действия поможет новый сервис, рассказали в ведомстве.

Также это позволит исключить ситуацию, когда зону заняла одна компания, а остальные гости не могут отыскать свободное место. Для гостей столичных парков доступны три временных интервала, когда можно получить бронь, – с 10 до 14, с 14 до 18 и с 18 до 22 часов.

"При наличии свободных слотов посетители смогут продлить время пребывания еще на четыре часа. Аренда мангальной зоны на четыре часа стоит 500 рублей", – добавили в "Мосприроде".

Сейчас в столичных парках есть 7 таких территорий, где предусмотрены беседки с мангалами. Две из них находятся в парке у Борисовских прудов, по одной – в парках "Кузьминки-Люблино", Лианозовском, "Серебряный Бор" и лесопарке "Кусково".

В пресс-службе напомнили, что разводить костры вне специально отведенных мест, распивать спиртные напитки, курить и оставлять мусор запрещено.



Ранее в Ассоциации природопользователей предложили установить целевой сбор на утилизацию одноразовых мангалов, шампуров и других предметов для приготовления шашлыков. По данным представителя организации, граждане часто оставляют в лесу одноразовые мангалы, которые приобрели по дороге.

