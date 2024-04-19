Диетолог Соломатина назвала лук лучшим маринадом для мяса

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Из таких натуральных продуктов, как лук, кислые фрукты, ягоды и кислый томатный соус, можно приготовить полезный маринад для шашлыка. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на диетолога Елену Соломатину.

В данный список она добавила газированную воду, клюкву, бруснику и ананас.

"В ананасе содержится бромелайн, который помогает расщеплять волокна мяса. <...> Можно мариновать в кислом томатном соусе и уксусе, желательно, чтобы он был натуральный", – сказала эксперт.

По ее словам, любая кислота помогает желудочному соку легче переварить мясо, особенно если это свинина или говядина. При этом шашлык из рыбы не требует кислоты, так как такое мясо достаточно мягкое, заверила диетолог.

Соломатина посоветовала чаще использовать луковый маринад, так как он очень полезен. К тому же, заметила эксперт, на Кавказе ему отдают предпочтение как раз по этой причине.

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