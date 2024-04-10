Врач Бережная рассказала, почему появляется "весенний гастрит"

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Весеннее обострение хронического гастрита обычно наблюдается у метеочувствительных людей. Тошнота, дискомфорт, вздутие, тяжесть и боль в животе – именно эти симптомы, связанные с реакцией организма на атмосферные явления, говорят о начале теплого сезона, рассказала гастроэнтеролог Ирина Бережная в интервью радио Sputnik.

"Гастрит – это воспаление, которое чаще всего бывает вызвано хеликобактерной инфекцией. Но бывает также аутоиммунный гастрит, бывает гастрит, связанный с аллергией, то есть эозинофильное поражение", – объяснила врач.

Она отметила, что тяжелая аллергия не всегда сопровождается сыпью или респираторными признаками. Тем не менее человек может испытывать проблемы, связанные с желудочно-кишечным трактом.

"Идет пыление березы, например, и от употребления таких продуктов, как морковь, яблоко, картошка, могут обостряться гастроинтестинальные проявления. Но это не "весенний гастрит", это связано с аллергией, надо ее лечить, а не пережидать, когда весна закончится", – уточнила Бережная.

Гастроэнтеролог заметила, что в данный период года многие люди начинают поститься, не уделяя должного внимания сбалансированности своего рациона, – едят много хлебобулочных изделий, простых углеводов, потому что не употребляют мяса, и организму не хватает калорий. Либо, как отметила специалист, употребляют жиры в большом количестве. В рационе также может появиться гораздо больше жесткой клетчатки, которую люди никогда не ели в таком количестве, – морковь, свекла, капуста.

Врач обратила внимание, что, если после ведра квашеной или свежей капусты, например, а после добавки в виде фасоли заболел живот – это связанно с большим количеством клетчатки. На следующий день или через сутки болевые ощущения обычно проходят. По словам гастроэнтеролога, это называется временным дискомфортом или минимальной пищеварительной дисфункцией.

"Если же эти симптомы регулярно повторяются, то надо идти к врачу, обследоваться и выяснять, с чем это связано", – заключила Бережная.

До этого врач-гастроэнтеролог Патемат Шамаева назвала продукты, которые способствуют развитию гастрита. По ее мнению, к заболеваниям ЖКТ приводят энергетические и газированные напитки, мясные полуфабрикаты, ненатуральные соусы, продукты с высоким содержанием сахара и сахарозаменителей, жаренные на масле, и высококалорийные продукты, фастфуд, а также специи, раздражающие слизистую желудка.