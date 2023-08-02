Врач перечислила запретные продукты при гастрите

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При гастрите не следует употреблять острые, копченые, маринованные и жаренные продукты, лук и чеснок, сырые овощи, сильно горячие и холодные блюда. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на терапевта Ольгу Чиркову.

По словам врача, также не стоит пить кофе, алкоголь, газировку, есть мягкую сдобу, крепкие мясные, рыбные и грибные бульоны.

"Пища должна быть термически, химически и механически щадящая. Если кислотность не понижена, нельзя крепкие мясные, рыбные и грибные бульоны", – объяснила специалист.

Она подчеркнула, что при гастрите запрещено курить. Чиркова посоветовала употреблять пищу маленькими порциями пять раз в день.

Ранее врач Екатерина Кашух рассказала, что в случае нарушения технологии консервирования домашние заготовки могут спровоцировать возникновение такого заболевания, как ботулизм. Оно смертельно опасно, так как яд может вызвать поражение дыхательных мышц, приводя к остановке дыхания.

До этого врач-гастроэнтеролог Павел Богомолов заявил, что опасность пищевого отравления заключается в том, что его можно спутать с кишечным, которое требует обращения за медпомощью. При появлении симптомов отравления важно оценить особенности местонахождения, прикинуть возможные причины недуга, а затем принимать решение о том, как лечиться – самостоятельно или в больнице, отметил он.

70 детей отравились в детском лагере "Белые горы" в Приамурье