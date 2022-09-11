Врач рассказала, как избежать отравления домашними консервами

Фото: depositphotos/Kruchenkova

Кандидат медицинских наук Екатерина Кашух рассказала, как избежать отравления домашними консервами. Об этом сообщает RT.

Она отметила, что в случае нарушения технологии консервирования домашние заготовки могут спровоцировать возникновение такого заболевания, как ботулизм. Заболевание вызывает бактерия Clostridium botulinum.

"Отравленные консервы коварны, так как не имеют специфического вкуса или запаха. Признаками яда в домашних заготовках могут быть вздутая банка или крышка, плесень, пузырьки, помутнения. Сразу избавляйтесь от таких консервов, чтобы не рисковать здоровьем, жизнью", – подчеркнула врач.

Она добавила, что ботулотоксин попадает с едой в кишечник, вызывая рвоту, диарею или запор, схваткообразные боли в животе. Впоследствии токсин с током крови распространяется по всему организму.

"Ботулизм смертельно опасен, так как яд может вызвать поражение дыхательных мышц, приводя к остановке дыхания. Если после употребления консервов вы почувствовали расстройство ЖКТ, проблемы со стороны нервной системы – срочно обратитесь за медицинской помощью", – пояснила Кашух.

Врач также посоветовала сохранить банку с остатками консервов, чтобы в лаборатории установили наличие или отсутствие ботулотоксина. Это поможет врачу составить эффективный план лечения.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков объяснил, какую опасность может нести селедка, купленная на рынке. Эта рыба практически вся заражена гельминтами, поэтому требует особых условий обработки. Однако селедка на рынке из "белых ведер" ее зачастую не проходит, поскольку приготовлена кустарными методами дома. Поэтому велик риск приобрести продукт с гельминтами, предупредил диетолог.

