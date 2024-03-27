Россиянам назвали продукты, провоцирующие развитие гастрита

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Врач-гастроэнтеролог Патемат Шамаева рассказала о привычках питания, которые отрицательно влияют на состояние желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Она назвала продукты, которые способствуют развитию гастрита, в разговоре с "Газетой.ру".

По ее мнению, к заболеваниям ЖКТ приводят:



энергетические и газированные напитки, лимонады;

мясные полуфабрикаты;

ненатуральные соусы;

продукты с высоким содержанием сахара и сахарозаменителей;

жаренные на масле и высококалорийные продукты;

фастфуд;

специи, раздражающих слизистую желудка.

"При частом употреблении эти продукты могут спровоцировать развитие гастрита. Они нарушают клеточные механизмы, которые восстанавливают слизистую оболочку желудка", – предупредила гастроэнтеролог.

Шамаева отметила, что развитию заболевания может способствовать длительный или частый прием нестероидных противовоспалительных препаратов, а также курение и употребление алкоголя.

"В этом году пошла мода на яблочный уксус. Он категорически противопоказан при заболеваниях ЖКТ, так как может привести к их обострению", – дополнила гастроэнтеролог.

Полностью исключить из рациона питания все вышеперечисленные продукты сложно. Но ограничить их потребление вполне возможно, заключила Патемат Шамаева.

Ранее врач Ольга Чиркова перечислила запретные продукты при гастрите. Не следует употреблять острые, копченые, маринованные и жареные продукты, лук и чеснок, сырые овощи, сильно горячие и холодные блюда.