Врач рассказала о самых вредных продуктах для желудка

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Жареное или копченое мясо, крепкий алкоголь и сладкая газировка – самые вредные продукты для желудка, заявила терапевт Ольга Чиркова. Об этом сообщает News.ru.

"Вредны для желудка те продукты, которые мешают процессу пищеварения и раздражают слизистую. Поэтому одним из самых вредных продуктов является жареное и копченое жирное мясо, колбасные изделия. Это тяжелый продукт, содержащий много неполезных добавок и даже канцерогенов", – уточнила Чиркова.

Крепкий алкоголь приводит к ожогам на слизистой оболочке желудка, а сладкая пища и газировка не только вызывают брожение, приводящее к вздутию живота, но и замедляют процесс переваривания пищи, уточнила врач.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что при гастрите не стоит есть острые, соленые, кислые, жирные и жареные продукты, так как они приводят к раздражению желудка. Врач посоветовала есть и пить то, что будет обволакивать слизистую, например кисели, супы, мясо на пару и пюре.



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