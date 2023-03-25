Диетолог назвала продукты, которые нельзя есть при гастрите

Фото: depositphotos/bolina

Острые, соленые, кислые, жирные и жареные продукты не рекомендуется употреблять при гастрите. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Нельзя есть то, что раздражает желудок. Это все острое, кислое, чрезмерно соленое. Это всевозможные маринады, где есть уксус. Это кислые фрукты, например лимон", – отметила эксперт.

Специалист посоветовала отказаться от жареных и жирных блюд.





Елена Соломатина врач-диетолог Жареный продукт образует корочку, которая будет царапать больной желудок.

"Жирные же продукты сложно переваривать, а нам нужно, чтобы выделялось немного желудочного сока. Чем меньше в желудочно-кишечном тракте выделяется агрессивных компонентов, которые обжигают, тем лучше", – рассказала диетолог.

Соломатина порекомендовала употреблять продукты, которые будут обволакивать слизистую.

"Это различные кисели, но не кислые, не из клюквы. Это может быть какой-нибудь овсяный или молочный. Это могут быть супы, но протертые, с добавлением круп, которые образуют слизь", – указала эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог Лучше есть пюре всевозможные, например картофельное. Мясо – тоже на пару и в виде тефтелек, суфле. Оно должно быть уже, условно говоря, пережеванное, чтобы выделялось меньше желудочного сока.

Ранее врач-терапевт Елена Попова предупредила, что весной часто возникает обострение гастрита, энтерита, колита, а также язвенной болезни желудка и язвы двенадцатиперстной кишки. Причиной ухудшения состояния может стать ослабленный иммунитет, нехватка витаминов, изменение кислотности и стрессы.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!