Гастроэнтеролог назвала причины развития рака желудка

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Гастроэнтеролог "Клиники Доктора Пеля" Анастасия Гассиева назвала причины развития рака желудка, сообщает ФАН.

Гассиева рассказала, что одним из факторов риска возникновения рака желудка является наследственность. Кроме того, врач отмечает влияние неправильного питания, злоупотребления алкоголем, курения и недостаточного потребления свежих овощей и фруктов.

Гастроэнтеролог заявила, что любителям соленой пищи необходимо уменьшить потребление соли. Гассиева также отметила, что у человека может появиться рак желудка из-за инфекции Helicobacter pylori.

На ранней стадии у пациентов отсутствуют клинические проявления болезни, добавила врач.

"Первые симптомы рака желудка могут соответствовать так называемому синдрому малых признаков, описанному А. И. Савицким и включающему в себя немотивированную общую слабость, утомляемость, снижение работоспособности", – сказала Гассиева.

Спикер отнесла к симптомам рака желудка жжение в эпигастрии, тошноту, отрыжку, немотивированное снижение массы тела. Людям с гастритом врач порекомендовала регулярно посещать врача и проводить обследование желудка.

"Наилучшим вариантом неинвазивной оценки предопухолевых изменений слизистой оболочки желудка является серологический скрининг, который включает в себя такие биомаркеры, как пепсиноген 1 и 2 и их соотношение, Гастрин 17 и антитела к Helicobacter pylori", – сказала врач.

Гассиева заключила, если врач рано ставит хронический гастрит, тогда течение заболевания является доброкачественным. Риски возникают тогда, когда человек не знает о своем заболевании.

Ранее директор Института онкологии, заместитель главного врача по онкологической помощи филиала израильской клиники "Хадасса" в Сколкове Дмитрий Горнастолев рассказал, что врачам трудно выявить рак желчного пузыря на ранней стадии, так как орган находится глубоко внутри организма.

Врач добавил, что для диагностики такого заболевания есть много тестов. Каждый из них специалист подбирает для пациента индивидуально, отталкиваясь от типа предполагаемого рака, возраста и многого другого.



"Доктор 24": "боли в желудке"

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