Врач рассказал о симптомах самого опасного вида рака

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Врачам трудно выявить рак желчного пузыря на ранней стадии, так как орган находится глубоко внутри организма. Симптомы этой болезни зачастую могут никак не проявляться. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на директора Института онкологии, заместителя главного врача по онкологической помощи филиала израильской клиники "Хадасса" в Сколково Дмитрия Горнастолева.

В некоторых случаях медики могут обнаружить заболевание неожиданно, например после удаления желчного пузыря по иной причине. Горнастолев перечислил симптомы, которые указывают на подобный недуг:

желтуха;

боль в животе и судороги;

тошнота и рвота;

вздутие живота;

лихорадка.

Врач добавил, что для диагностики такого заболевания есть много тестов. Каждый из них специалист подбирает для пациента индивидуально, отталкиваясь от типа предполагаемого рака, возраста и многого другого. Помимо этого, медики для диагностики могут использовать биопсию, лапароскопию, лабораторные анализы и иные актуальные методы.

Ранее сообщалось, что в Москве в работу всех центров амбулаторной онкологической помощи внедрили телемедицинский сервис. С помощью него онкологи и гематологи этих медучреждений могут дистанционно продлить выписанные ранее пациенту электронные рецепты на ряд лекарственных препаратов.

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