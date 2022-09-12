Названы защищающие от рака кишечника продукты

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Правильная работа кишечника во многом зависит от микробиоты, управляющей деятельностью иммунной системы, сообщила News.ru врач-диетолог Елена Соломатина.

Она подчеркнула, что предотвратить риск развития рака кишечника можно, если употреблять полезные продукты, богатые витаминами и клетчаткой. В первую очередь это овощи и фрукты.

Кроме того, кисломолочные продукты поддерживают полезную микрофлору, а вода служит отличным растворителем, который выводит токсины. Рак может провоцировать недостаток витамина D – его много в печени и яичном желтке.

Диетолог подчеркнула, что важно есть продукты, которые напрямую не работают, однако их недостаток или переизбыток влияет на состояние и дает зеленый свет развитию опухолей.

Ранее анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов предупредил, что гастрит способен спровоцировать более тяжелые недуги, в том числе рак, поэтому важно следить за питанием, чтобы не допустить ухудшений. Специалист рекомендовал отказаться от жареных, соленых и острых блюд, прекратить употреблять алкоголь и курить.

