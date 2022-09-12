Названы защищающие от рака кишечника продукты

Фото: depositphotos/06photo
Правильная работа кишечника во многом зависит от микробиоты, управляющей деятельностью иммунной системы, сообщила News.ru врач-диетолог Елена Соломатина.
Она подчеркнула, что предотвратить риск развития рака кишечника можно, если употреблять полезные продукты, богатые витаминами и клетчаткой. В первую очередь это овощи и фрукты.
Кроме того, кисломолочные продукты поддерживают полезную микрофлору, а вода служит отличным растворителем, который выводит токсины. Рак может провоцировать недостаток витамина D – его много в печени и яичном желтке.
Диетолог подчеркнула, что важно есть продукты, которые напрямую не работают, однако их недостаток или переизбыток влияет на состояние и дает зеленый свет развитию опухолей.
Ранее анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов предупредил, что гастрит способен спровоцировать более тяжелые недуги, в том числе рак, поэтому важно следить за питанием, чтобы не допустить ухудшений. Специалист рекомендовал отказаться от жареных, соленых и острых блюд, прекратить употреблять алкоголь и курить.
"Доктор 24": "боли в желудке"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: