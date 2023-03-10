Врач перечислил самые частые причины обращений к гастроэнтерологу

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Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, с какими жалобами чаще всего обращаются пациенты. Об этом сообщает News.ru.

Как отметил эксперт, самой частой жалобой являются болевые ощущения в животе. Также человека может беспокоить изжога.

"Это самая мучительная история, потому что с ней пытаются бороться самостоятельно, пьют кефир, соду. Приходят к врачу в последний момент в основном те, у кого уже совсем запущенная история", – отметил врач.

Вялов также обратил внимание на то, что женщины часто обращаются к врачу из-за вздутия, однако оно, как правило, связано с неудобной одеждой. У многих пациентов наблюдаются проблемы со стулом: он может быть жидким или непереваренным. Самой редкой жалобой является запор, поскольку часто люди не считают это поводом для обращения за медицинской помощью, объяснил специалист.

Гастроэнтеролог отметил, что есть случаи, когда человек приходит уже с развившимся заболеванием кишечника. Это могут быть воспаления, бактериальные нарушения, дивертикулы, полипы.

"Это могут быть разные процессы, гастрит или просто нарушение работы, но самое опасное, и с ним чаще всего приходят пациенты, – это атрофический гастрит, потому что он приводит к раку. За последние три года заболеваемость резко выросла", – предупредил Вялов.

Такая динамика связана с негативным влиянием коронавируса на здоровье людей, считает врач. После COVID-19 в желудке начинает возникать атрофия, также могут быть иммунные нарушения.

Врач добавил, что иногда пациенты обращаются к гастроэнтерологу из-за проблем с желчным пузырем, поджелудочной железой и печенью.

Ранее Вялов рассказал о малозаметных симптомах гастрита. Специалист поделился, что как таковые основные признаки у этого заболевания отсутствуют. Если воспаление прогрессирует и отражается на работе желудка, человек может испытывать тяжесть или раннее чувство насыщения, заявил врач.



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