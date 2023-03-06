Врач рассказала, почему возникает сахарный диабет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Появление сахарного диабета связано с нарушением углеводного обмена в организме. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-эндокринолога Светлану Кудинову.

"Диабет – хроническая болезнь. Она развивается, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или организм не может эффективно его использовать", – пояснила специалист.

При сахарном диабете I типа у человека разрушаются клетки поджелудочной железы, которые производят инсулин. В таком случае пациентов лечат путем введения инсулина.

При диабете II типа наблюдается нарушение чувствительности клеток к инсулину. Чаще всего заболевание встречается у пожилых людей с избыточным весом. Заболевание лечат препаратами или инсулином, когда лекарства оказываются неэффективными.

Если выявить диабет на ранней стадии, можно избежать тяжелых последствий, объяснила Кудинова. Для этого необходимо регулярно проходить осмотры и сдавать кровь на сахар хотя бы раз в год.

Полностью вылечить болезнь невозможно, сообщила врач. Однако не допустить ее ухудшения можно, придерживаясь диеты и контролируя уровень сахара в крови.

"Следует также избегать стрессовых состояний. Нужно отказаться от курения, употребления спиртных напитков", – рассказала эндокринолог.

Выявить наличие сахарного диабета поможет специалист. Он же назначит лечение и диету пациенту.

С января по ноябрь 2022 года в РФ было выявлено 345 тысяч новых случаев сахарного диабета. При этом годом ранее это число составило около 300 тысяч, сообщила директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии министерства здравоохранения РФ, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.

При этом, уточнила специалист, назвать картину точной нельзя, поскольку часть россиян не знают о наличии у них заболевания.

Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова сообщила, что лучшими десертами для страдающих от сахарного диабета станут запеченное яблоко, груша или айва с добавлением урбеча или молотых орехов. Так фрукты естественным образом становятся слаще и совершенно не вредят здоровью, подчеркнула эксперт.



"Жизнь в большом городе": борьба с сахарным диабетом

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