Участок Некрасовской линии закрыли с 17 по 19 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:00

Общество

Гастроэнтеролог рассказала, при каких заболеваниях нельзя есть сырые овощи

Фото: depositphotos/Nobilior

Сырые овощи нельзя есть при обострении панкреатита и при некоторых заболеваниях кишечника. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

"В период обострения панкреатита ограничивается количество клетчатки, особенно грубой. Потому что сырые овощи обладают сокостимулирующим эффектом, а это нежелательно", – объясняет эксперт.

Во время обострения панкреатита поджелудочной железе нужен покой, поэтому пища должна быть очень нейтральная. В основном все в виде суфле, термообработанное. Например, если делается салат из тертой моркови, то она должна быть слегка припущена.
Нурия Дианова
врач-диетолог, гастроэнтеролог

Также гастроэнтеролог посоветовала не употреблять сырые овощи при заболеваниях кишечника, которые проявляются диарейным синдромом, чтобы не усугубить заболевание.

"Это могу быть как пищевые токсикоинфекции, когда просто идет отравление, так и сальмонеллез. При обострении воспалительных заболеваний кишечника также основной симптом – это боли и частый мягкий стул. Так как клетчатка усиливает эти проявления, ее количество ограничивается. Пищу предпочтительнее есть после термообработки", – заключила Дианова.

Ранее россиянам напомнили о рисках употребления хлеба с плесенью. Такой продукт стоит сразу выбросить, а не пытаться обрезать затронутые грибком части. Дело в том, что споры могли далеко распространиться в буханке, при этом они не будут видны человеческому глазу. При регулярном употреблении такого хлеба человек рискует получить проблемы с печенью.

Читайте также

Медведева Светлана

общество

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика