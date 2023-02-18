Гастроэнтеролог рассказала, при каких заболеваниях нельзя есть сырые овощи

Фото: depositphotos/Nobilior

Сырые овощи нельзя есть при обострении панкреатита и при некоторых заболеваниях кишечника. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

"В период обострения панкреатита ограничивается количество клетчатки, особенно грубой. Потому что сырые овощи обладают сокостимулирующим эффектом, а это нежелательно", – объясняет эксперт.





Нурия Дианова врач-диетолог, гастроэнтеролог Во время обострения панкреатита поджелудочной железе нужен покой, поэтому пища должна быть очень нейтральная. В основном все в виде суфле, термообработанное. Например, если делается салат из тертой моркови, то она должна быть слегка припущена.

Также гастроэнтеролог посоветовала не употреблять сырые овощи при заболеваниях кишечника, которые проявляются диарейным синдромом, чтобы не усугубить заболевание.

"Это могу быть как пищевые токсикоинфекции, когда просто идет отравление, так и сальмонеллез. При обострении воспалительных заболеваний кишечника также основной симптом – это боли и частый мягкий стул. Так как клетчатка усиливает эти проявления, ее количество ограничивается. Пищу предпочтительнее есть после термообработки", – заключила Дианова.

Ранее россиянам напомнили о рисках употребления хлеба с плесенью. Такой продукт стоит сразу выбросить, а не пытаться обрезать затронутые грибком части. Дело в том, что споры могли далеко распространиться в буханке, при этом они не будут видны человеческому глазу. При регулярном употреблении такого хлеба человек рискует получить проблемы с печенью.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!