Диетолог рассказала, какие продукты могут вызвать изжогу

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Жирная и высокоуглеводная еда, а также свежевыжатые соки, кофе и шоколад могут вызвать изжогу. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

"Есть продукты, которые стимулируют выработку соляной кислоты. Основные категории – это жирная, острая пища со специями, а также все копченое, спиртное и шоколад. Они могут вызвать изжогу", – отметила эксперт.

Спровоцировать неприятные ощущения способны и продукты с высоким содержанием углеводов. Речь идет о макаронах, а также сладкой и несладкой выпечке.

"Углеводы тоже способствуют выработке кислоты. А еще они провоцируют газообразование. Так что может быть уже несколько неприятных последствий", – пояснила диетолог.





Анжелика Дюваль врач-диетолог Сюда можно отнести и свежевыжатые соки, всю газировку, томатный сок и томаты в том же салате. Мята также может провоцировать изжогу.

"Кофе тоже считается продуктом, который раздражает слизистую желудка и опять же стимулирует выработку соляной кислоты. Поэтому такой напиток натощак, особенно с добавлением туда различных пряностей, может еще больше усугубить ситуацию", – предупредила специалист.

Следует учесть, что изжога может возникнуть не только из-за продуктов. Иногда она является симптомом гастрита, воспаления желчного пузыря, дуоденита (воспалительное заболевание двенадцатиперстной кишки) или эзофагита (воспаление слизистой пищевода), подчеркнула врач. Кроме того, изжогу может провоцировать тесная одежда или туго затянутый ремень, заключила эксперт.

Ранее россиян предупредили об опасности народного метода, согласно которому изжогу лечат содой. По словам врача-гастроэнтеролога Анастасии Гилюк, при определенных условиях такой метод способен спровоцировать еще большее раздражение и воспаление в пищеводе.



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