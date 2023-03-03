Врач назвал малозаметные симптомы гастрита

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Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал о малозаметных симптомах гастрита. Об этом сообщает News.ru.

По словам специалиста, как таковые основные симптомы у этого заболевания отсутствуют.

"При классическом гастрите есть воспаление желудка, и разрушается слизистая оболочка. Тогда ничего не болит, и вообще все прекрасно, просто возникает небольшой дискомфорт во время приема пищи или после", – объяснил он.

Если воспаление прогрессирует и уже отражается на работе желудка, человек может испытывать тяжесть или раннее чувство насыщения, отметил Вялов. Может быть и обратный эффект, когда много съел, но не можешь наесться.

Врач также предупредил, что еще одним симптомом гастрита может быть жжение вверху живота.

Ранее врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева рассказала, что причинами боли в области желудка могут стать бактериальные инфекции, чрезмерное употребление алкоголя и другие факторы.

По словам эксперта, воспалительные процессы в желудке могут возникнуть не только остро и внезапно. В некоторых случаях заболевания желудка имеют хронический характер и проявляются не сразу.



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