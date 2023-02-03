Врач назвала главные причины развития гастрита

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Чаще всего гастрит развивается из-за заражения хеликобактерной инфекцией и стрессов. Об этом Москве 24 рассказала гастроэнтеролог, инфекционист Наталия Анисимова.

По ее словам, к заболеванию приводит нерегулярный прием пищи и игнорирование чувства голода, а также злоупотребление алкоголем, жирной, жареной, копченой и острой пищей. Наиболее распространена реактивная форма гастрита, вызванная забросом содержимого двенадцатиперстной кишки в желудок.





Наталия Анисимова гастроэнтеролог, инфекционист Частой причиной болезни становится бактерия хеликобактер пилори. Она вызывает воспаление слизистой желудка, что со временем может привести к необратимой утрате его желез и развитию злокачественной опухоли – аденокарциномы.

Кроме того, спровоцировать развитие гастрита может стресс. Особенно это актуально в весенне-осенний период, когда организм и так ослаблен, отметила врач. Также Анисимова посоветовала не забывать о гастрите, чаще возникающем из-за перенесенной вирусной инфекции. "Стоит внимательно прислушиваться к своему состоянию после болезни и при сбоях в ЖКТ проходить обследование", – напомнила специалист.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова посоветовала людям с заболеваниями пищеварительного тракта не употреблять на голодный желудок ряд продуктов. В частности, это касается жареных блюд, овощей и фруктовых соков.

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