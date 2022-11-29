13:21Общество
Инфекционист назвал факторы риска заражения кишечными инфекциями в мегаполисе
Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Факторами риска заражения кишечными инфекциями в мегаполисе являются скученность населения и немытые руки. Об этом Москве 24 рассказал врач-инфекционист ЦКБ управления делами президента РФ Владимир Синикин.
"Есть множество вирусных инфекций, которые очень часто в быту называют кишечным гриппом, – это ротавирусная инфекция, норовирусная инфекция. И, соответственно, есть бактериальные кишечные инфекции – это эшерихиозы, кампилобактериозы, реже – сальмонеллезы", – объясняет эксперт.
Кишечные инфекции в первую очередь опасны тем, что вызывают обезвоживание, предупредил он.
"Обезвоживание сопровождается падением артериального давления, а у нас есть очень зависимый от величины артериального давления орган – это почки. Соответственно, у нас может угнетаться уровень почечной фильтрации", – добавил Синикин.
По его словам, одним из факторов риска заражения кишечными инфекциями в мегаполисе является скученность населения. В качестве примера врач привел ситуацию, когда человек потрогал поручень эскалатора и не помыл потом руки.
"Если бы у нас был менее населенный город, то шансы, что этот поручень ранее потрогал пациент, который не мыл руки после туалета и у которого имеется кишечная инфекция, были бы крайне низки", – сказал инфекционист в интервью программе "Доктор 24".
Кроме того, приходя на рынок, люди трогают продукты руками, чтобы выбрать товар. В связи с этим Синикин порекомендовал ничего не пробовать в подобных местах. Он напомнил, что человек не знает, сколько до него покупателей таким образом выбирали продукты.
Инфекционист также рассказал об ошибках при лечении кишечных инфекций. В частности, он объяснил, можно ли принимать лекарства против диареи. По словам Синикина, проблема заключается в том, что в состав многих таких лекарств входит вещество лоперамид. Оно парализует работу кишечника, за счет чего останавливает диарею.
"В случае с диареей токсины и продукты жизнедеятельности бактерий у нас выводятся. Если человек принимает парализующие кишечник препараты, содержащие лоперамид, бактерии продолжают размножаться. Все, что должно было вывестись, у нас всасывается в кровь, и возникает интоксикация", – подчеркнул специалист.
Синикин добавил, что главный метод профилактики кишечных инфекций – это тщательное мытье рук. Причем делать это нужно правильно. В частности, желательно открыть кран нерабочей поверхностью рук, смочить их водой и нанести мыло. Затем обработать ладони, тыльную сторону, запястья, большие пальцы, кончики всех пальцев и ногти.
В идеале на каждую манипуляцию должно уходить порядка 20–30 секунд. После этого можно смыть мыло. Кран, особенно если речь идет про общественное место, желательно закрыть не руками, а салфеткой.
Ранее россиянам перечислили причины, по которым в желудке возникают боли. В частности, этот симптом могут вызывать бактериальные инфекции. Кроме того, сильный стресс и чрезмерное употребление спиртного. Также речь может идти о хронических недугах, таких как, например, гастрит.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!