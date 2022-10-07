Гастроэнтеролог рассказала, как распознать приступ панкреатита

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Панкреатит (воспаление поджелудочной железы) может проявляться невыносимой опоясывающей болью в животе и подъемом температуры. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Алина Будаковская.

"Это опоясывающая боль, зачастую боль может смещаться в левую сторону и отдавать в левую лопатку. Иногда люди это путают с сердечными приступами. Но эта боль всегда связана с приемами пищи, ее никак невозможно перепутать", – рассказала эксперт.

Поскольку панкреатит – это воспалительное заболевание, у человека сразу же поднимается температура тела, продолжает она.





Алина Будаковская врач-диетолог, гастроэнтеролог У человека может возникнуть рвота и, конечно, нарушение стула, если накануне пациент поел.

Часто панкреатит приводит к летальному исходу, предупредила гастроэнтеролог. По ее словам, поджелудочная железа вырабатывает большое количество ферментов. Они попадают в пищеварительный тракт и, сталкиваясь с пищей, помогают ее переваривать.

Но когда процесс нарушается и происходит застой ферментов, они активируются на уровне поджелудочной железы. В результате последняя начинает сама себя переваривать, подчеркнула Будаковская.





Алина Будаковская врач-диетолог, гастроэнтеролог В процессе разрушения поджелудочной железы все активные вещества, которые разрушают ткани, попадают в кровоток – и они разлетаются по всему организму. Начинает страдать печень, почки, мозг, сердце. Возникает полиорганная недостаточность – это граница между сепсисом. Поэтому человек в этот момент может погибнуть.

В группы риска раннего развития панкреатита попадают люди, злоупотребляющие алкоголем, и любители фастфуда, отметила диетолог. Врач рекомендует медленно пережевывать жирную пищу, как минимум 30 секунд на каждый кусочек.

"Тогда вы получите не убойную дозу жиров, а они постепенно будут попадать в организм, и поджелудочная железа постепенно адаптируется к выработке нужного количества ферментов", – пояснила эксперт в интервью программе "Доктор 24".

По словам специалиста, стресс – это еще один фактор, способствующий развитию панкреатита.



Алина Будаковская врач-диетолог, гастроэнтеролог Во время стресса происходит перевозбуждение нервной системы. И все органы получают чрезмерное количество импульсов на активную работу, на защиту организма. Поэтому поджелудочная железа начинает работать в критических ситуациях. Она работает сверх своей нормы, и это высокий риск развития панкреатита.

Ранее кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов перечислил симптомы, требующие немедленного обращения за помощью к медикам. В частности, речь идет о длительной боли в животе, горечи во рту, а также тошноте.



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