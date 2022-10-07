Гастроэнтеролог рассказала, как распознать приступ панкреатита

11:52Общество
Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Панкреатит (воспаление поджелудочной железы) может проявляться невыносимой опоясывающей болью в животе и подъемом температуры. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Алина Будаковская.
"Это опоясывающая боль, зачастую боль может смещаться в левую сторону и отдавать в левую лопатку. Иногда люди это путают с сердечными приступами. Но эта боль всегда связана с приемами пищи, ее никак невозможно перепутать", – рассказала эксперт.
Поскольку панкреатит – это воспалительное заболевание, у человека сразу же поднимается температура тела, продолжает она.
Часто панкреатит приводит к летальному исходу, предупредила гастроэнтеролог. По ее словам, поджелудочная железа вырабатывает большое количество ферментов. Они попадают в пищеварительный тракт и, сталкиваясь с пищей, помогают ее переваривать.
Но когда процесс нарушается и происходит застой ферментов, они активируются на уровне поджелудочной железы. В результате последняя начинает сама себя переваривать, подчеркнула Будаковская.
В группы риска раннего развития панкреатита попадают люди, злоупотребляющие алкоголем, и любители фастфуда, отметила диетолог. Врач рекомендует медленно пережевывать жирную пищу, как минимум 30 секунд на каждый кусочек.
"Тогда вы получите не убойную дозу жиров, а они постепенно будут попадать в организм, и поджелудочная железа постепенно адаптируется к выработке нужного количества ферментов", – пояснила эксперт в интервью программе "Доктор 24".
По словам специалиста, стресс – это еще один фактор, способствующий развитию панкреатита.
Ранее кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов перечислил симптомы, требующие немедленного обращения за помощью к медикам. В частности, речь идет о длительной боли в животе, горечи во рту, а также тошноте.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!