Диетолог раскрыла самое опасное сочетание еды и алкоголя

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Не стоить употреблять жирную и соленую пищу со спиртным, так как подобное сочетание плохо влияет на состояние организма, сообщает газета "Известия" со ссылкой на терапевта, диетолога "СМ-Клиники" Елену Тихомирову.
"Если говорить о самых ужасных сочетаниях алкогольных напитков и еды, я бы к ним отнесла шипучие алкогольные напитки (шампанское, пиво) в сочетании с большим количеством жирной, углеводной и соленой пищи", – пояснила эксперт.
По ее словам, попадание в организм большого количества жиров, белков и углеводов может увеличить кишечное давление, что способно вызвать острый панкреатит. Тихомирова уточнила, что таким образом ферменты будут присутствовать не в просвете кишечника, а внутри поджелудочной железы, что впоследствии может привести и к летальному исходу.
Кроме того, отметила диетолог, употребление большого количества жирной пищи и спиртного может вызывать и тяжелое похмелье. Она подчеркнула, что алкоголь перегружает лимфатическую систему, сгущая кровь, из-за чего увеличивается риск тромбоза.
Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности ароматизированного чая. По ее словам, чрезмерное употребление такого напитка может вызвать аллергию и существенные повреждения в организме.
Врач также отмечала, что, если в организме уже есть какое-то напряжение, такая нагрузка в виде ароматизаторов может вызвать и более существенные повреждения, вплоть до онкологии.
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