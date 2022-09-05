Диетолог раскрыла самое опасное сочетание еды и алкоголя

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Не стоить употреблять жирную и соленую пищу со спиртным, так как подобное сочетание плохо влияет на состояние организма, сообщает газета "Известия" со ссылкой на терапевта, диетолога "СМ-Клиники" Елену Тихомирову.

"Если говорить о самых ужасных сочетаниях алкогольных напитков и еды, я бы к ним отнесла шипучие алкогольные напитки (шампанское, пиво) в сочетании с большим количеством жирной, углеводной и соленой пищи", – пояснила эксперт.

По ее словам, попадание в организм большого количества жиров, белков и углеводов может увеличить кишечное давление, что способно вызвать острый панкреатит. Тихомирова уточнила, что таким образом ферменты будут присутствовать не в просвете кишечника, а внутри поджелудочной железы, что впоследствии может привести и к летальному исходу.

Кроме того, отметила диетолог, употребление большого количества жирной пищи и спиртного может вызывать и тяжелое похмелье. Она подчеркнула, что алкоголь перегружает лимфатическую систему, сгущая кровь, из-за чего увеличивается риск тромбоза.

Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности ароматизированного чая. По ее словам, чрезмерное употребление такого напитка может вызвать аллергию и существенные повреждения в организме.

Врач также отмечала, что, если в организме уже есть какое-то напряжение, такая нагрузка в виде ароматизаторов может вызвать и более существенные повреждения, вплоть до онкологии.