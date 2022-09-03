Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

08:00

Диетолог предупредила об опасности ароматизированного чая

обществоэксклюзив

Фото: depositphotos/IgorKlimov

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что чрезмерное употребление ароматизированного чая может вызвать аллергию и существенные повреждения в организме.

По ее словам, если в чае используются синтетические вкусовые добавки, ароматизаторы, то, как и любая синтетика, в большом количестве это может быть вредно для организма.

В этом случае может быть как минимум аллергия, потому что это чужеродный продукт, организму придется потрудиться, чтобы его просто вывести. Все это пройдет через печень, почки, будет их нагружать.
Елена Соломатина
врач-диетолог

При этом если в организме уже есть какое-то напряжение, то такая нагрузка в виде ароматизаторов может вызвать и более существенные повреждения, вплоть до онкологии, предупреждает эксперт.

"Хотя нельзя говорить, что напрямую ароматизированный чай – это онкология, потому что эти ароматизаторы проверяются, но речь опять же идет о накопительном эффекте. Ведь в целом человек умирает не от болезней, а фактически от того, что накопилась критическая масса повреждений, мутаций, и организм уже больше не может воспроизводить здоровые клетки", – говорит Соломатина, добавляя, что ароматизированный чай вносит свою лепту, хоть и небольшую.

Если человек не может полностью отказаться от такого чая, лучше выбирать с натуральными добавками, рекомендует диетолог.

Есть натуральный ароматизатор. Допустим, добавляются листочки каркаде, шиповник, смородина, чабрец, мята, жасмин. Такой чай неопасен, может быть, он даже более обогащен какими-то полезными веществами из плодов, листьев. Есть же и малина, и смородина, листики этих растений и плоды.
Елена Соломатина
врач-диетолог

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала людям с нарушением углеводного обмена не злоупотреблять чаем с медом из-за высокого содержания сахара в нем. По ее словам, употребление такого напитка может усугубить ситуацию.

Читайте также

Медведева Светлана

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать