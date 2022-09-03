Диетолог предупредила об опасности ароматизированного чая

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что чрезмерное употребление ароматизированного чая может вызвать аллергию и существенные повреждения в организме.
По ее словам, если в чае используются синтетические вкусовые добавки, ароматизаторы, то, как и любая синтетика, в большом количестве это может быть вредно для организма.
При этом если в организме уже есть какое-то напряжение, то такая нагрузка в виде ароматизаторов может вызвать и более существенные повреждения, вплоть до онкологии, предупреждает эксперт.
"Хотя нельзя говорить, что напрямую ароматизированный чай – это онкология, потому что эти ароматизаторы проверяются, но речь опять же идет о накопительном эффекте. Ведь в целом человек умирает не от болезней, а фактически от того, что накопилась критическая масса повреждений, мутаций, и организм уже больше не может воспроизводить здоровые клетки", – говорит Соломатина, добавляя, что ароматизированный чай вносит свою лепту, хоть и небольшую.
Если человек не может полностью отказаться от такого чая, лучше выбирать с натуральными добавками, рекомендует диетолог.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала людям с нарушением углеводного обмена не злоупотреблять чаем с медом из-за высокого содержания сахара в нем. По ее словам, употребление такого напитка может усугубить ситуацию.
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