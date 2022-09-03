Диетолог предупредила об опасности ароматизированного чая

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что чрезмерное употребление ароматизированного чая может вызвать аллергию и существенные повреждения в организме.

По ее словам, если в чае используются синтетические вкусовые добавки, ароматизаторы, то, как и любая синтетика, в большом количестве это может быть вредно для организма.



Елена Соломатина врач-диетолог В этом случае может быть как минимум аллергия, потому что это чужеродный продукт, организму придется потрудиться, чтобы его просто вывести. Все это пройдет через печень, почки, будет их нагружать.

При этом если в организме уже есть какое-то напряжение, то такая нагрузка в виде ароматизаторов может вызвать и более существенные повреждения, вплоть до онкологии, предупреждает эксперт.

"Хотя нельзя говорить, что напрямую ароматизированный чай – это онкология, потому что эти ароматизаторы проверяются, но речь опять же идет о накопительном эффекте. Ведь в целом человек умирает не от болезней, а фактически от того, что накопилась критическая масса повреждений, мутаций, и организм уже больше не может воспроизводить здоровые клетки", – говорит Соломатина, добавляя, что ароматизированный чай вносит свою лепту, хоть и небольшую.

Если человек не может полностью отказаться от такого чая, лучше выбирать с натуральными добавками, рекомендует диетолог.



Елена Соломатина врач-диетолог Есть натуральный ароматизатор. Допустим, добавляются листочки каркаде, шиповник, смородина, чабрец, мята, жасмин. Такой чай неопасен, может быть, он даже более обогащен какими-то полезными веществами из плодов, листьев. Есть же и малина, и смородина, листики этих растений и плоды.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала людям с нарушением углеводного обмена не злоупотреблять чаем с медом из-за высокого содержания сахара в нем. По ее словам, употребление такого напитка может усугубить ситуацию.

