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общество

01 апреля, 19:18

Врач предупредила об опасности употребления чая с медом

обществоедаэксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24 посоветовала людям с нарушением сахарного обмена не злоупотреблять чаем с медом.

По словам специалиста, многие полагают, что в меде гораздо меньше сахара, чем в обычном рафинаде. Однако на самом деле это далеко не так, предупреждает Чернышова.

Когда мы пьем чай с медом, то помним о том, что это лишние калории и лишние сахарные единицы. То есть если есть проблемы с сахарным обменом, то с этим надо быть аккуратнее. В меде тоже может быть много сахара.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Тем не менее отказываться от такого сочетания эксперт не советует. Самое главное – соблюдать меру и не добавлять много меда в чай, поясняет Чернышова. В качестве добавки к напитку также можно использовать лимон либо заваривать его со смородиновым, вишневым или малиновым листом.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рекомендовала отказаться от употребления черного чая во время еды. Это может помешать организму усваивать получаемые с пищей питательные элементы, предупреждает эксперт. Речь идет о железе, магнии, цинке и кальции.

По словам эксперта, чай лучше выпить за 30 минут до или после еды. В том случае если человек употребил в пищу полноценный белок, то временной промежуток следует увеличить до часа, рекомендует Королева.

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