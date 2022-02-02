Диетолог предупредила об опасности употребления черного чая во время еды

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в разговоре с Москвой 24 посоветовала не пить черный чай во время еды. По словам эксперта, этот напиток мешает усвоению получаемых с пищей питательных веществ.

Эксперт советует пить черный чай за 30 минут до или через полчаса после еды. Если же в составе пищи был полноценный белок, употреблять этот напиток стоит только через час, добавляет специалист.





Маргарита Королева врач-диетолог, доктор медицинских наук Черный чай, как и кофе, не дает усвоиться таким очень важным компонентам, минералам для поддержания здоровья человека, как магний, железо, кальций и цинк. Поэтому любителям черного чая надо использовать этот напиток в промежутке между приемами пищи.

Норма употребления чая – 2 чашки в день, говорит диетолог. Однако есть те, кому пить черный чай и вовсе противопоказано, предупреждает она.

Содержащийся в напитке кофеин может нарушить сердечный ритм, повысить артериальное давление и увеличить частоту сердечных сокращений, поясняет Королева. Поэтому его не стоит пить людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности при гипертонии, уточняет специалист.

Кроме того, лучше не употреблять черный чай при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также при повышенной нервной возбудимости и бессоннице, говорит диетолог. Вместо этого следует отдать предпочтение травяным сборам.

"Не нужно забывать и о простой негазированной воде, которая важна для метаболических процессов и безупречной работы всех систем организма. Нужно пить не менее 1,5 литра воды в день", – советует Королева.





Маргарита Королева врач-диетолог, доктор медицинских наук При нарушении функции почек, при почечнокаменной болезни лучше не злоупотреблять черным чаем. Одно из негативных последствий – нарушение функции почек, задержка жидкости, отрицательный диурез, словом, прогрессирование той проблемы, которая уже есть у человека.

Ранее врач-аритмолог Андрей Ардашев сообщил, что если употреблять кофе в умеренных дозах, то это не повлияет на сердечный ритм. Наоборот, напиток в разумных количествах помогает взбодриться и сосредоточиться. Вместе с тем эксперт уточнил, что к развитию аритмии приводят ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, перенесенный инфаркт миокарда, а также гипертония.

