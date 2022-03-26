Гастроэнтеролог рассказала, с какими продуктами нельзя сочетать кофе

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Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в разговоре с Москвой 24 посоветовала гражданам не сочетать кофе с алкоголем и шоколадом.





Нурия Дианова врач-гастроэнтеролог, диетолог Самое ужасное сочетание – это кофе с шоколадом или с алкоголем. Потому что кофе с шоколадом, кофе с алкоголем способствует расслаблению нижнего пищеводного сфинктера. В результате у людей может возникнуть чувство изжоги, жжения и заброс желудочного содержимого в пищевод.

Даже если человек не ощущает дискомфорта, признаки воспаления пищевода со временем могут проявиться, предупреждает Дианова. Также специалист не рекомендует употреблять напиток натощак, поскольку в этом случае он может повлиять на желудочную секрецию.



При этом гастроэнтеролог посоветовала сочетать эспрессо с мясом, например со стейком. "Эспрессо – более концентрированный напиток, там есть органические кислоты, которые улучшают процесс пищеварения, лучше воздействуют вместе с желудочным соком на кусковое мясо", – поясняет врач.

Через некоторое время после эспрессо Дианова рекомендует обязательно выпить стакан воды, чтобы восполнить жидкость в организме, поскольку кофе вызывает мочегонный эффект.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова сообщила, что если ежедневно злоупотреблять кофе, то это может привести к негативным последствиям для здоровья человека. В частности, не исключено истощение сердечной мышцы, поскольку после напитка ускоряется количество сердечных сокращений. При этом, по мнению специалиста, одна-две чашки кофе за день не окажут негативного эффекта.