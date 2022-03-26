Гастроэнтеролог рассказала, с какими продуктами нельзя сочетать кофе

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Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в разговоре с Москвой 24 посоветовала гражданам не сочетать кофе с алкоголем и шоколадом.
Даже если человек не ощущает дискомфорта, признаки воспаления пищевода со временем могут проявиться, предупреждает Дианова. Также специалист не рекомендует употреблять напиток натощак, поскольку в этом случае он может повлиять на желудочную секрецию.
При этом гастроэнтеролог посоветовала сочетать эспрессо с мясом, например со стейком. "Эспрессо – более концентрированный напиток, там есть органические кислоты, которые улучшают процесс пищеварения, лучше воздействуют вместе с желудочным соком на кусковое мясо", – поясняет врач.
Через некоторое время после эспрессо Дианова рекомендует обязательно выпить стакан воды, чтобы восполнить жидкость в организме, поскольку кофе вызывает мочегонный эффект.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова сообщила, что если ежедневно злоупотреблять кофе, то это может привести к негативным последствиям для здоровья человека. В частности, не исключено истощение сердечной мышцы, поскольку после напитка ускоряется количество сердечных сокращений. При этом, по мнению специалиста, одна-две чашки кофе за день не окажут негативного эффекта.
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