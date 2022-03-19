Врач рассказала о последствиях ежедневного употребления кофе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, что чрезмерное потребление кофе каждый день может привести к истощению сердечной мышцы.





Надежда Чернышова врач-терапевт При избыточном потреблении кофе излишне стимулируется сердечная мышца, ускоряется количество сердечных сокращений, что может приводить к истощению сердечной мышцы и негативно сказаться на развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Также кофе может повышать давление у гипертоников.

Кроме того, напиток способен выводить калий и другие микро- и макроэлементы из организма, предупреждает врач. Это нужно учитывать при употреблении кофе и постараться восполнить пробел, уточнила она.

"Избыточная стимуляция нервной системы может приводить к раздражимости, тревожности и нарушению сна, поэтому кофе лучше не злоупотреблять", – советует терапевт.

Вместе с тем, по словам Чернышовой, одна-две чашки напитка в день не навредят здоровью. За счет содержания кофеина он, наоборот, поможет лучше сконцентрироваться на поставленных задачах, поэтому полезен при умственной работе.

Ранее американские диетологи рассказали, что употребление кофе в больших количествах способно привести к деменции и уменьшению мозга. Такие последствия могут наступить, если человек в сутки пьет более шести чашек бодрящего напитка.

