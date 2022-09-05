Эксперт назвала постоянный голод признаком опасных болезней

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Специалист по правильному питанию, косметолог Лия Гавашели рассказала, что постоянный голод может быть признаком сахарного диабета, гастрита, язвы желудка и других опасных болезней. Об этом сообщает "Лента.ру".

По ее словам, если чувство голода возникает вскоре после еды или вообще не проходит, то это может быть признаком диабета, нарушения гормонального фона, а также проблем с желудком.

Эксперт подчеркнула, что одной из причин постоянного чувства голода может быть проблема с гормоном лептином, который влияет на центр насыщения. Она уточнила, что это пептидный белок, вырабатываемый клетками жировой ткани после поступления пищи.

Гавашели также рассказала, что если человек постоянно ощущает чувство голода, которое не связано с диетами или спортом, нужно исключить психологический фактор и выявить медицинские причины переедания.

"После сдачи анализов и прохождения обследования выявляется основная причина чувства голода. Терапия призвана выровнять гормональный статус и разобраться с инсулинорезистентностью", – добавила эксперт.

Ранее функциональный диетолог, аллерголог-иммунолог Венера Османова рассказала, что тяга к сладкому возникает, когда человеку не хватает магния, цинка, железа, хрома и витаминов группы B. Включение этих элементов в рацион значительно снизит тягу к сахару.

Для восполнения магния следует употреблять пшеничные отруби, семена тыквы, миндаль, кунжут и кедровые орехи. Фасоль, натуральное какао, яйца содержат цинк, а мойва, треска, тунец – хром. Охоту к сахару отбивает и горький вкус, который есть у рукколы, листьев салата и шпината.

В свою очередь, врач-диетолог Андрей Тарасевич рассказал, что при существующей западной системе питания, где основа – углеводы, невозможно сохранить здоровье.

