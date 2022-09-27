Врач перечислила причины расстройств пищевого поведения

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Причины появления у человека расстройств пищевого поведения могут быть самые разные, считает врач-гастроэнтеролог, диетолог Александра Ноев. Это может быть сильный стресс, нарушение гормонального фона, навязанные стандарты красоты и многое другое.

По ее словам, РПП – это психическое заболевание, которое проявляется в полном или частичном отказе от пищи, в чередовании переедания с голоданием. Ноев отметила, что при подобном расстройстве человек может специально вызывать у себя рвоту, принимать слабительные препараты, а также при полном отказе от еды употреблять алкоголь.

Диетолог рассказала, что самыми распространенными, но в то же время опасными видами РПП являются булимия, компульсивное переедание, анорексия и орторексия.

"Если вы или ваши знакомые имеете указанные выше симптомы, не оставляйте это без внимания. Обратитесь к специалистам по работе с расстройствами пищевого поведения. Этим занимаются психологи и психотерапевты, диетологи. В ходе лечения потребуются клинические исследования для выявления отклонений в здоровье", – поделилась Ноев в разговоре с "Мослентой".

Ранее практикующий клинический психолог Арина Миллер рассказала о причинах возникновения РПП у подростков. По ее словам, признаками являются ограничения в еде, чрезмерные физические нагрузки и искаженное восприятие собственного внешнего вида.