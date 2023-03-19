Терапевт назвала причины обострения хронических заболеваний весной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В весенне-осенний период происходит обострение нескольких хронических заболеваний по разным причинам. Врач-терапевт Елена Попова объяснила, почему это случается именно весной.

По ее словам, в данный период начинается обострение гастрита, энтерита, колита, язвенной болезни желудка и язвы двенадцатиперстной кишки.

"Это происходит по разным причинам: ослабленный иммунитет, нехватка витаминов, изменение кислотности, стрессы", – цитирует специалиста RT.

Эксперт подчеркнула, что для организма весна является переходным периодом. Зимой у людей меняется питание. Они начинают исключать из своего рациона фрукты и овощи, поэтому весной организму не хватает витаминов и элементов, пояснила она.

"Некоторые люди начинают соблюдать строгие диеты, чтобы похудеть к лету, из-за чего еще больше снижается активность иммунной системы, возникает хронический стресс", – сказала Попова.

Врач отметила, что это провоцирует усиление выработки соляной кислоты.

Также весной начинают цвести травы, поэтому увеличивается присутствие в воздухе пыли, пуха и других веществ, заключила она.

Ранее диетолог Маргарита Королева сообщила, что йогурты могут спровоцировать повышение сахара в крови, аллергию и развитие аутоиммунных заболеваний. Специалист отметила, что у некоторых может быть скрытая непереносимость йогурта. Стоит учитывать, что производители насыщают данный продукт различными добавками, которые могут вызвать аллергическую реакцию, сказала врач.

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