Нутрициолог рассказала, какие овощи и фрукты нужно есть ранней весной

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Ранней весной манго поможет повысить энергию после долгой зимы, укроп защитит от вирусов, а регулярное употребление лука-порея избавит от сухости кожи. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Мила Бондаренко.

"После зимы наблюдается снижение энергии, поэтому я бы рекомендовала добавлять в рацион солнечный манго. Этот фрукт обладает огромным количеством витаминов группы B, а также калия. Они способствуют выработке гормонов хорошего настроения – эндорфинов – и улучшают работоспособность", – порекомендовала нутрициолог.

Также поднять настроение поможет хурма, посоветовала Бондаренко.





Мила Бондаренко нутрициолог В ней содержатся витамины группы B5, которые иначе называются пантотеновая кислота. Она также способствует выработке эндорфинов. Поэтому чем больше хурмы, тем лучше настроение и меньше риск впасть в депрессию.

Укрепить организм в этот период поможет укроп. "Он содержит большое количество фитонцидов, которые обладают противомикробным действием. Конечно же, иммунитет укроп не поднимет, но защитит от вирусов и простудных заболеваний", – рассказала нутрициолог в интервью программе "Доктор 24".

По словам специалиста, еще одна частая проблема зимне-весеннего периода – сухость кожи. Всему виной отопительный сезон и недостаток витаминов. "Здесь на выручку приходит гранат. В его кожуре и соке находится огромное количество антиоксидантов, которые помогают омоложению кожи. Плюс гранат – это источник витамина С, способствующий выработке собственного коллагена. Он отвечает за упругость, гладкость и увлажнение кожи", – отметила Бондаренко.

Если хочется сбросить лишние килограммы после зимы, необходимо включить в рацион лук-порей, порекомендовала нутрициолог. В нем есть ферменты, которые нужны человеческому микробиому. Он, в свою очередь, отвечает в том числе за выработку гормонов насыщения и голода, подчеркнула Бондаренко.





Мила Бондаренко нутрициолог Если мы питаем микробиом тем, что ему нравится, человек меньше хочет есть. Поэтому достаточно ежедневно добавлять лук-порей в салаты.

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