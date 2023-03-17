Врач рассказала, какие заболевания может вызвать употребление йогурта

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Йогурты могут спровоцировать повышение сахара в крови, аллергию и развитие аутоиммунных заболеваний. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Специалист отметила, что у некоторых может быть скрытая непереносимость йогурта. "Если люди, у которых есть скрытая непереносимость, будут употреблять этот продукт, это может привести к поддержанию патогенной кишечной флоры и снижению иммунитета. И в итоге спровоцировать новые проблемы, которые не всегда можно будет связать с йогуртом", – предупредила Королева.



(хроническое воспалительное заболевание щитовидной железы. – Прим. ред.) и другие аутоиммунные проблемы, связанные с работой кишечника, суставов либо c когнитивной функцией.

Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Все это может вылиться в аутоиммунный тиреоидити другие аутоиммунные проблемы, связанные с работой кишечника, суставов либо c когнитивной функцией.

Чтобы определить наличие скрытой непереносимость того или иного продукта, нужно сдать специальный анализ. Также стоит учитывать, что производители йогуртов насыщают их различными добавками, которые могут вызвать аллергическую реакцию, продолжает врач.

"Сладкий йогурт может повысить уровень сахара в крови, в результате при регулярном употреблении поддерживаются метаболические нарушения, связанные с инсулинорезистентностью и диабетом", – подчеркнула Королева.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Йогурты могут быть опасны, когда они хранились в ненадлежащих условиях. Такой продукт способен стать причиной пищевого отравления.

Ранее врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала о преимуществах употребления кефира на каждодневной основе. По ее словам, в этом продукте содержатся полезные микроорганизмы. Они положительно влияют на микрофлорой кишечника. Разнообразие последней является залогом хорошего обмена веществ и долголетия, уточнила эксперт.



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