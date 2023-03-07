Диетолог рассказала, для кого сыр является запретным продуктом

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Сыр не рекомендуется есть людям с индивидуальной непереносимостью, гипертонией и некоторыми другими недугами. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Кто имеет повышенный холестерин, гипертонию, заболевания сердечно-сосудистой системы, ярко выраженный атеросклероз, тем, конечно, нужно есть поменьше сыра из-за большого количества насыщенных жиров и соли в его составе", – говорит специалист.

Также сыр не рекомендуется есть при наличии индивидуальной непереносимости. "Это не столько непереносимость сыра, сколько непереносимость белка, того же казеина, например", – пояснила Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог У некоторых при употреблении сыра может развиться головная боль, поскольку продукт содержит тирамин. Это опять же из серии индивидуальной непереносимости. Речь идет про сыры типа пармезана, в основном очень концентрированные.

Кроме того, сыры не следует употреблять при проблемах с желудочно-кишечным трактом, органами мочевыделительной системы и при подагре, чтобы не усугублять заболевания.

"Не стоит есть сыр при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. У кого проблемы с печенью, поджелудочной, опять же в стадии обострения, проблемы с почками. То есть это не только ЖКТ, но и органы мочевыделительной системы. К соленым, жирным сырам нужно подходить с осторожностью", – подчеркнула диетолог.





Елена Соломатина врач-диетолог Тем, кто склонен к развитию повышения солей мочевой кислоты, подагре, необходимо понимать, что такой концентрированный продукт, который содержит достаточно много белка, нужно употреблять с осторожностью.

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