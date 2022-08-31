Врач объяснила непереносимость молока некоторыми людьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Многие люди не переносят молоко из-за генетической особенности и лактозной недостаточности. Об этом рассказала терапевт и диетолог Татьяна Колосова в беседе с "Лентой.ру".

Врач пояснила, что при лактозной недостаточности слизистая оболочка кишечника не выделяет лактазу в нужном количестве. Именно этот фермент помогает усваивать молочные продукты. В результате, объяснила специалист, в желудке скапливается большое количество газов, а стул нарушается.

Колосова отметила, что эту особенность связывают с генетической предрасположенностью. По ее словам, непереносимость лактозы может встречаться у 70% жителей северных регионов РФ. Специалист пояснила, что в первые годы жизни люди с этой особенностью нормально переваривают молоко, однако после активность фермента падает. Бывает, что симптомы у граждан появляются после 25–30 лет.

Терапевт подчеркнула, что на переносимость молочных продуктов влияют характер питания, состояние микрофлоры кишечника и индивидуальные особенности.

"В кисломолочных продуктах, таких как кефир, ряженка, йогурт, твердые сорта сыра, лактоза содержится в измененном состоянии, и после их употребления неприятные симптомы не возникают", – отметила специалист.

Врач рекомендовала обратиться к врачу, если после употребления молока у человека начинается расстройство стула.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефедова рассказала, что после употребления молочных продуктов у людей с непереносимостью лактозы есть определенные симптомы. По ее словам, будут ощущаться вздутие живота, тошнота и диарея после употребления молочных продуктов и особенно молока, потому что в йогуртах и сырах лактозы меньше.

