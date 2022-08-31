Диетологи назвали важные для похудения продукты

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Черника, овсянка, орехи и лосось должны быть в рационе худеющих людей. Об этом порталу Eat This, Not That! рассказала диетолог Лиза Янг.
Она пояснила, что черника содержит мало калорий и много клетчатки. Это помогает продлить ощущение сытости. Эксперт отметила, что ягоду можно покупать как в свежем, так и в замороженном виде.
Янг добавила, что овсянка содержит клетчатку, которая помогает в насыщении, поэтому каша является незаменимым для стройности продуктом. Диетолог рассказала, что овсянку можно готовить на молоке или воде, а также добавлять внутрь семечки или орехи.
"Грецкие орехи – невероятно сытный продукт, благодаря сочетанию белка, клетчатки и полезных жиров", – высказала мнение диетолог Лорен Манакер.
Она также рекомендовала добавить в рацион лосось или другую жирную рыбу. По ее словам, употребление этого продукта два раза в неделю может помочь людям сбросить вес.
Янг посоветовала купить ассорти замороженных овощей, так как они содержат мало калорий, но много клетчатки и антиоксидантов.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что во сне увеличиваются шансы похудеть. Он пояснил, что ночная диета будет работать в том случае, если человек будет соблюдать правильный образ жизни. По словам диетолога, человек всегда худеет во сне, поскольку ничего не ест, а энергию тратит.
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