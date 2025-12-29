Роспотребнадзор выявил летучие органические соединения в напитке Aloe Vera

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили летучие органические соединения в пяти образцах напитка Aloe Vera от компании "Вельта‑Пенза". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, аналогичные соединения выявлены также в пробе концентрата, который используется для приготовления напитка. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что уже направили требование заблокировать продажи товара на торговых и дистанционных площадках.

Ранее ряд СМИ сообщали, что сотрудники столичного магазина сети "Магнит" выявили в бутылках Aloe Vera ацетон. Еще до этого один из покупателей выпил содержимое и обжег гортань. Из-за этого "Магнит" временно прекратил продажу всех товаров от поставщика, а сама "Вельта-Пенза" приостановила свою деятельность.

В свою очередь, система цифровой маркировки товаров "Честный знак" по требованию Роспотребнадзора приостановила продажу партий напитка Aloe Vera в магазинах и на онлайн-платформах.

