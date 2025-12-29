Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 07:18

Общество

Роспотребнадзор выявил летучие органические соединения в напитке Aloe Vera

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили летучие органические соединения в пяти образцах напитка Aloe Vera от компании "Вельта‑Пенза". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, аналогичные соединения выявлены также в пробе концентрата, который используется для приготовления напитка. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что уже направили требование заблокировать продажи товара на торговых и дистанционных площадках.

Ранее ряд СМИ сообщали, что сотрудники столичного магазина сети "Магнит" выявили в бутылках Aloe Vera ацетон. Еще до этого один из покупателей выпил содержимое и обжег гортань. Из-за этого "Магнит" временно прекратил продажу всех товаров от поставщика, а сама "Вельта-Пенза" приостановила свою деятельность.

В свою очередь, система цифровой маркировки товаров "Честный знак" по требованию Роспотребнадзора приостановила продажу партий напитка Aloe Vera в магазинах и на онлайн-платформах.

Ребенок получил ожог гортани после употребления напитка Aloe Vera

Читайте также


обществоеда

Главное

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика